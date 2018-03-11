Депутат предложил Ярошу вместо Воронежа направиться в тюрьму в Воркуте

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил бывшему лидеру запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрию Ярошу попробовать вместо Воронежа захватить Воркуту.

Так парламентарий прокомментировал заявление основателя «Украинской добровольческой армии» о якобы наличии потенциала у Киева для захвата ряда российских территорий, в том числе Воронежа и Кубани.

«Чего Воронеж-то? Может, Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — приводит «РИА Новости» слова Леонида Калашникова.

Он также отметил, что жители Крыма в ходе референдума 2014 года сделали правильный выбор, иначе регион «ждала бы такая судьба от таких отморозков».

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в регионе референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) высказались в пользу воссоединения с Россией. Власти Киева не признали итоги волеизъявления.

11 марта бывший глава запрещенных в РФ организаций «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что Киев располагает потенциалом для захвата российских территорий, но, по его мнению, сначала власти должны зачистить Донбасс и Крым от «всякого деструктивного антигосударственного элемента». «Тут главное — вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — сообщил основатель экстремистской группировки.

В октябре Дмитрий Ярош пообещал вернуть Донбасс под контроль Киева 20 апреля 2018 года.