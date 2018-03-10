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Украинский командир рассказал о желании дойти до Москвы

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Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
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Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт в Донбассе закончится, когда украинские войска дойдут до границ с Россией, а в идеале и до центра Москвы. Об этом военный рассказал в интервью «Обозревателю».

На вопрос журналиста, где Сухаревский видит завершение конфликта на Востоке страны, военный ответил, что «как минимум» на границе Украины и России.

«Таких точек много. Однозначно, война завершится на границе. Это как минимум.Что касается меня, то моя фамилия – Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», –– заявил военный.

Журналист отметил, что мечта командира выглядит не очень реалистичной.

Сухаревский при этом добавил, что можно вернуть прежние границы Украины силовым методом, хотя лично ему Крым не нужен.

«Но поскольку я понимаю, что тамошнее население как украинцы – оно потеряно – то мне лично оно в принципе сто лет не нужно», –– заявил военный.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором более 95% населения высказались за присоединение к России.

В том же году Киев начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать политиков, пришедших к власти после госпереворота. По данным ООН за время конфликта погибли более 10 тыс. человек.

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