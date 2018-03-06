ДНР сообщает о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе

Мощный взрыв произошел в районе линии соприкосновения в Донбассе, взрыв зафиксировало представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Взрыв прогремел во вторник, 6 марта. По данным «Федерального агентства новостей», взрыв предшествовал пролету украинского вертолета примерно в 800 м от линии соприкосновения.

«В районе южнее н.п. Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет», — сообщает агентство.

В представительстве ДНР призывают СММ ОБСЕ расследовать обстоятельства происшествия.

Накануне российский парламентарий Алексей Журавлев попал под обстрел со стороны украинских военных под Донецком.