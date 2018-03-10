Прямой эфир

Волкер рассказал об условиях успешной реинтеграции Донбасса

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Mykhailo Palinchak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для успешной реинтеграции Донбасса необходимо видеть ее перспективу и рассматривать население, проживающее на этих территориях, как украинских граждан.

В ОБСЕ раскритиковали передвижения ВСУ в «серой зоне» Донбасса

«Граждан, которые имеют все права, как и все другие украинские граждане. Также речь идет об экономической реинтеграции, доступе к административным услугам, возможности получения информации», — сказал он в беседе с ИА «Укринформ», передает RT.

Также спецпредставитель подчеркнул, что особым положением закона является вопрос изменения статуса военной операции.

Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. Документ предусматривает силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, которые названы временно оккупированными, а президенту предоставляется право использовать армию без разрешения парламента.

При этом в тексте закона не упоминаются Минские соглашения. Российские власти неоднократно указывали на это после подписания документа президентом Украины Петром Порошенко.

Военная операция Киева против жителей востока страны началась в апреле 2014 года после того, как Донбасс отказался признать политиков, пришедших к власти в ходе госпереворота. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грызлов объяснил несостоятельность закона о реинтеграции Донбасса
Совфед призвал Европарламент осудить закон о реинтеграции Донбасса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017