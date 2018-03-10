Волкер рассказал об условиях успешной реинтеграции Донбасса

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для успешной реинтеграции Донбасса необходимо видеть ее перспективу и рассматривать население, проживающее на этих территориях, как украинских граждан.

«Граждан, которые имеют все права, как и все другие украинские граждане. Также речь идет об экономической реинтеграции, доступе к административным услугам, возможности получения информации», — сказал он в беседе с ИА «Укринформ», передает RT.

Также спецпредставитель подчеркнул, что особым положением закона является вопрос изменения статуса военной операции.

Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. Документ предусматривает силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, которые названы временно оккупированными, а президенту предоставляется право использовать армию без разрешения парламента.

При этом в тексте закона не упоминаются Минские соглашения. Российские власти неоднократно указывали на это после подписания документа президентом Украины Петром Порошенко.

Военная операция Киева против жителей востока страны началась в апреле 2014 года после того, как Донбасс отказался признать политиков, пришедших к власти в ходе госпереворота. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тыс. человек.