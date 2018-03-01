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В ОБСЕ раскритиковали передвижения ВСУ в «серой зоне» Донбасса

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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Наблюдатели ОБСЕ указали на несоответствие Минским договоренностям продвижение  Вооружённых сил Украины (ВСУ) в «серой зоне» Донбасса. 

Недавнее вхождение ВСУ в село Новоалександровка переместило позиции украинских военных ещё ближе к линии соприкосновения, отметил первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию», — отметил он.

Хуг напомнил, что по Минским соглашениям стороны должны оставаться на своих позициях и не могут продвигаться вперед, уточняет телеканал RT.

Как писал iz.ru, в середине февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передислокацию частей ВСУ в Луганской области в направлении территории провозглашенной ЛНР. Незадолго до этого секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о возможности военного захвата республик Донбасса.

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