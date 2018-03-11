Волкер оценил готовность Украины к вступлению в НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что страна, как и Грузия, пока не готова к вступлению в НАТО.

«Им (Украине и Грузии. — Ред.) нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — сказал он УНИАН.

По словам дипломата, США планировали предоставить этим странам план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, но тогда они не были готовы к вступлению в альянс. В связи с этим ряд стран — членов НАТО выступил против этого шага, не желая давать Киеву гарантий, отметил Волкер.

В субботу, 10 марта, Украина получила особый «статус-аспиранта» в НАТО. Глава государства Петр Порошенко назвал это событие долгожданным и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

Также украинский лидер написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране План действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, Украина не готова к вступлению в НАТО по целому ряду причин, среди которых параметры вооруженных сил и состояние экономики. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что признание Украины «страной-аспирантом» в НАТО прежде всего «выгодно и удобно для Запада».