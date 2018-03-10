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Экс-спикер МИД Украины назвал фейком новость о «стране-аспиранте» в НАТО

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Фото: Volodia88
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Бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук назвал фейком новость о присвоении республике статуса «страны-аспиранта» в НАТО.

«Кроме смеха, это ничего не вызывает»
Что означает получение Украиной статуса «страны-аспиранта» в НАТО

«Вот на кого рассчитана фейковая новость о «предоставлении Украине статуса «страны-аспиранта» НАТО»? Ещё в 2005 году Украина и НАТО начали «Углублённый диалог о стремлениях Украины к обретению членства в НАТО». Он именно так официально назывался — о стремлениях (aspirations) Украины», — написал он в Facebook.

Филипчук отметил, что «ни интенсивный диалог, ни новости на сайтах НАТО, ни даже заявление на высшем уровне Бухаресте абсолютно ничего не значат с точки зрения вступления в НАТО».

«Для вступления в НАТО нужна поддержка всех стран Альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это невозможно», - добавил Филипчук.

Он отметил, что «с каждым месяцем» количество стран, поддерживающих вступление Украины в альянс, уменьшается – «сегодня, возможно, 5 или 6 членов НАТО».  

10 марта Украина получила особый «статус-аспиранта» в НАТО. Глава государства Петр Порошенко назвал решение «долгожданным» и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал признание Украины «страной-аспирантом» в НАТО «выгодным и удобным для Запада» шагом.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО по ряду причин, среди которых параметры вооруженных сил и состояние экономики. По его словам, Киев может «с таким же успехом» присвоить «статус страны-профессора или страны-доцента».

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