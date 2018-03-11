Трамп рассказал об условиях отмены пошлин на металлы для ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для Евросоюза после того, как будут отменены аналогичные меры в отношении американской продукции. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

«Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим», — написал президент США.

Трамп также напомнил о том, что США могут ввести пошлины на ввоз в страну европейских автомобилей и «других вещей». Он подчеркнул, что «это будет по-честному».

Распоряжение о введении таможенных пошлин Трамп подписал 8 марта. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — в частности, речь идет о Канаде, Мексике и Австралии. Канцлер Австрии назвал инициативу американских властей идиотизмом. Кроме того, в ряде СМИ сообщалось о том, что ЕС не исключает введение ответных пошлин в размере 25% на товары из США.

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом заявил о том, что введение таможенных пошлин может спровоцировать торговую войну, в которой проиграют все страны. По мнению французского президента, такие меры «не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой».