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Циркачи не смогли прокормить медведей и бросили их в Самаре

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Фото: vk.com
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На одной из автостоянок в Самаре нашли четырех брошенных медведей, рассказала зоозащитница Ангелина Гриневич на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, зверей оставил гастролирующий цирк.

Сотрудники автосервиса, рядом с которым нашли зверей, сообщили, что медведи находятся здесь давно. И иногда к ним кто-то приезжает.

Животные голодные и имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, медведи испытывают сильный стресс из-за того, что не находятся в спячке.

Когда о ситуации узнали зоозащитники, медведей начали подкармливать. Также волонтеры подали заявление в районную полицию. Позже удалось найти хозяина животных, который признал свою неспособность прокормить животных.

Теперь зоозащитники просят неравнодушных людей предоставить ангар для зверей и помочь с пропитанием.

6 марта стало известно, что двух брошенных медвежат выкармливают в Мазановском районе Амурской области. Их обнаружили лесорубы при валке леса. Срубленное дерево упало на берлогу и спугнуло медведицу. Она убежала и больше не вернулась к своему потомству.

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