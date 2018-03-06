Двух брошенных медвежат выкармливают в Амурской области

Двух брошенных медвежат выкармливают в Мазановском районе Амурской области. Занимается ими у себя дома инспектор управления по охране животного мира по району.

Двух медвежат, которых бросила их мама-медведица, взялся выкармливать у себя дома инспектор по охране животного мира с женой. Медвежата совсем маленькие и беспомощные, им нет еще месяца, сообщает Амурская служба новостей.

Назвали новых жильцов Миша и Маша. Как рассказал инспектор, они абсолютно не боятся человека и спокойно идут на руки. Откармливают их молоком из бутылочки, и они могут заплакать, если вовремя этого не сделать.

Дальнейшая судьба Миши и Маши пока неизвестна. Им подыскивают подходящий реабилитационный центр для маленьких брошенных медвежат, который может обеспечить им последующую адаптацию в естественной среде обитания.

Медвежат обнаружили лесорубы при валке леса. Срубленное дерево упало на берлогу и спугнуло медведицу. Она убежала и больше не вернулась к своему потомству.