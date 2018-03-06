Прямой эфир

Двух брошенных медвежат выкармливают в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух брошенных медвежат выкармливают в Мазановском районе Амурской области. Занимается ими у себя дома инспектор управления по охране животного мира по району.

Двух медвежат, которых бросила их мама-медведица, взялся выкармливать у себя дома инспектор по охране животного мира с женой. Медвежата совсем маленькие и беспомощные, им нет еще месяца, сообщает Амурская служба новостей.

Назвали новых жильцов Миша и Маша. Как рассказал инспектор, они абсолютно не боятся человека и спокойно идут на руки. Откармливают их молоком из бутылочки, и они могут заплакать, если вовремя этого не сделать.

Дальнейшая судьба Миши и Маши пока неизвестна. Им подыскивают подходящий реабилитационный центр для маленьких брошенных медвежат, который может обеспечить им последующую адаптацию в естественной среде обитания.

Медвежат обнаружили лесорубы при валке леса. Срубленное дерево упало на берлогу и спугнуло медведицу. Она убежала и больше не вернулась к своему потомству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найденных под Тверью медвежат назвали Жорой и Женей
Потепление на Алтае не спровоцировало раннего пробуждения медведей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017