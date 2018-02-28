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Найденных под Тверью медвежат назвали Жорой и Женей

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В центре спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных IFAW в Тверской области выхаживают двух медвежат, найденных около месяца назад в Андреапольском районе области. Им дали имена Жора и Женя — на первую букву в названии деревни Жукопа, рядом с которой они были обнаружены.

Как сообщают «Тверские ведомости», когда детеныши только поступили в центр, у них были закрыты глаза, а вес составлял всего лишь 800 г и 1 кг. Жору и Женю кормили каждые два часа специальной смесью для выращивания щенков.

Сейчас медвежата весят более 4 кг, они начинают делать свои первые шаги. По мнению экспертов, медвежата смогут уверенно стоять на лапах уже через две недели.

Напомним, медвежата были найдены рабочими в конце января при обходе лесосеки в Андреапольском районе области. Люди напугали медведицу, которая сбежала из берлоги, оставив своих детенышей.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что в Москве у мусорного бака в коробке были найдены два новорожденных медвежонка. Их отправили в торопецкую биостанцию «Чистый лес». Почему они оказались на помойке — неизвестно.

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