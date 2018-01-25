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Медвежат нашли одних в берлоге в лесу в Тверской области

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Двух медвежат обнаружили одних в берлоге, когда их покинула мама-медведица в лесу Андреапольского района в Тверской области.

Инцидент произошел в понедельник, 22 января, в лесном массиве возле деревни Жукопа. Работники по лесозаготовке в компании с одним охотником проводили обход отведенной лесосеки, когда наткнулись на медведицу и спугнули ее, сообщили Тверские ведомости.

Мужчинам было известно, что потревоженная медведица обратно в берлогу не возвращается, даже если у нее осталось там потомство. Поэтому они разыскали берлогу и обнаружили там двух маленьких медвежат. Рабочие унесли медвежат из пустой берлоги, перед этим закутав их в теплые вещи и спрятав за пазуху, чтобы они не замерзли.

Мужчины обратились за помощью к госохотинспектору министерства природы по области. Он, в свою очередь, моментально связался с работниками Центра спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных. Маленькие животные-сироты благополучно были переданы центру.

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