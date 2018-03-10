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В МВФ заявили о необходимости повышения цен на газ на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. Цена на голубое топливо для населения должна быть такой же, которую платят импортеры, заявил постпред Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман в интервью «Новому времени».

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По его словам, подорожание поможет избежать коррупционных схем, при которых газ для домохозяйств перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, Люнгман считает, что дешевый газ наиболее выгоден «богатым людям с большими домами», потребляющим много топлива.

В пятницу, 9 марта, стало известно, что европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд. Транш предназначается для поддержки экономики и структурных реформ. Теперь программу должен одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что долг Национального банка и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Киев пригрозил, что в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.

Напомним, поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта, а предоплата мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объеме. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Причиной стало решение Стокгольмского суда, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

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