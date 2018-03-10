В МВФ заявили о необходимости повышения цен на газ на Украине

Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. Цена на голубое топливо для населения должна быть такой же, которую платят импортеры, заявил постпред Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман в интервью «Новому времени».

По его словам, подорожание поможет избежать коррупционных схем, при которых газ для домохозяйств перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, Люнгман считает, что дешевый газ наиболее выгоден «богатым людям с большими домами», потребляющим много топлива.

В пятницу, 9 марта, стало известно, что европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд. Транш предназначается для поддержки экономики и структурных реформ. Теперь программу должен одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что долг Национального банка и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Киев пригрозил, что в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.

Напомним, поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта, а предоплата мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объеме. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Причиной стало решение Стокгольмского суда, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.