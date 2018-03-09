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Названо количество употребленного норвежцами препарата от астмы на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Сборная Норвегии, использовала 1% препаратов от астмы, привезенных на Олимпийские Игры в Пхенчхан. Об этом сообщает издание NRK.

Всего норвежцы взяли с собой на соревнования около 6000 тыс. противоастматических лекарств.

При этом спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус потребовал защитить лыжников-астматиков от обвинений в применении «легального допинга». Шведские и немецкие журналисты неоднократно указывали на то, что практически все медали в лыжных гонках Норвегии принесли больные астмой спортсмены. При этом широко известно, что прием средств против астмы оказывает влияние на рост мышечной силы.

«Я думаю, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты», — заявил Лефус.

В конце февраля российский лыжник Андрей Ларьков заявил, что не заметил признаков астмы у норвежских лыжников на Олимпийских играх.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Сборная Норвегии заняла первое место по итогам соревнований в общем медальном зачете.

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