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Лыжник Ларьков не заметил признаков астмы у норвежцев на Олимпиаде

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский лыжник Андрей Ларьков заявил, что не заметил признаков астмы у норвежских лыжников на Олимпийских играх.

При этом спортсмен не стал делать никаких окончательных выводов, передает «Газета.ру».

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что норвежские лыжники добились блестящих результатов на зимней Олимпиаде благодаря использованию лекарств от астмы.

Спортсмены сборной Норвегии привезли в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

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