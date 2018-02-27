Лыжник Большунов не ожидал хорошего выступления на Олимпиаде

Российские лыжники Александр Большунов​ и Денис Спицов прилетели в Тюмень из столицы Олимпийских игр 2018 года – южнокорейского Пхёнчхана.

«Еще две недели назад я не думал, что так всё может для меня хорошо сложиться, я вообще мог не выступить на этих Играх», — поделился Большунов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Большунов стал первым российским лыжником, который завоевал четыре медали на одной Олимпиаде.

Как ранее сообщал портал iz.ru, трехкратный олимпийский призер Денис Спицов заявил, что не хочет, чтобы российских лыжников называли героями.

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