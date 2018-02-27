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Трехкратный призер Олимпиады Спицов попросил не называть лыжников героями

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Трехкратный олимпийский призер Денис Спицов не хочет, чтобы российских лыжников называли героями.

«Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить всё позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед», — приводит слова Спицова «Газета.ру».

Напомним, российские лыжники завоевали на Олимпийских играх восемь медалей.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Алекснадр Жуков поблагодарил спортсменов за участие в Олимпиаде.

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