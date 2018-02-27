Трехкратный призер Олимпиады Спицов попросил не называть лыжников героями

Трехкратный олимпийский призер Денис Спицов не хочет, чтобы российских лыжников называли героями.

«Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить всё позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед», — приводит слова Спицова «Газета.ру».

Напомним, российские лыжники завоевали на Олимпийских играх восемь медалей.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Алекснадр Жуков поблагодарил спортсменов за участие в Олимпиаде.

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