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Украинский лыжник объяснил объятия с россиянином на пьедестале Олимпиады

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Олимпийский чемпион в дисциплине лыжная акробатика украинец Александр Абраменко объяснил объятия с бронзовым призером из России Ильей Буровым на пьедестале Игр в Пхёнчхане.

По словам Абраменко, он сделал это в порыве сильных душевных эмоций.

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем», — приводит слова атлета «Укринформ».

На церемонии награждения Абраменко обнял и завернул россиянина во флаг Украины, тем самым вызвав неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский призер Денис Спицов заявил, что не хочет, чтобы российских лыжников называли героями.

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