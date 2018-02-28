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Объявлен состав лыжной сборной России на этапе КМ в Финляндии

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Фото: TASS/ZUMA/Petter Arvidson
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Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной команды на этап Кубка мира, который пройдет в финском Лахти. В турнире примут участие 18 спортсменов: восемь мужчин и десять женщин.

В мужскую команду вошли Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Краснов, Андрей Ларьков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

У женщин на этапе КМ выступят Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Полина Некрасова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Евгения Шаповалова.

В субботу, 3 марта, в Лахти пройдет индивидуальный спринт свободным стилем. На следующий день состоится индивидуальная гонка классическим стилем на 10 и 15 км.

Российские лыжники успешно выступили на Олимпиаде-2018, прошедшей в Пхенчхане. Спортсмены завоевали три серебряных и пять бронзовых медалей.

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