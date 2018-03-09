США пообещали $11млн за данные о трех главарях пакистанских группировок

За данные, которые приведут к аресту главарей трех пакистанских группировок, государственный департамент США пообещал вознаграждение в $11 млн. $5 млн обещано за информацию о главаре группировки «Техрик-и-талибан Пакистан» муллы Фазлуллы и по $3 млн американские власти предлагают за головы главарей двух группировок, связанных с первой. Речь идет о Абдуле Вали и Мангале Багхе.

Муллу Фазлуллу США включили в список террористов в 2015 году, передает ТАСС. Группировка «Джамаат-уль-Ахрар», возглавляемая Абдулой Вали, отвечает за нападения на мирных жителей, военных и полицейских, кроме того, она ответственна за убийство сотрудников консульства США в Пешаваре.

Группировка Вали примкнула к ИГ (запрещена в РФ – Ред.) в 2014 году.

Ранее в госдепе сообщили, что американское посольство в Иерусалиме начнет работу уже в мае 2018 года.