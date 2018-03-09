Прямой эфир

США пообещали $11млн за данные о трех главарях пакистанских группировок

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За данные, которые приведут к аресту главарей трех пакистанских группировок, государственный департамент США пообещал вознаграждение в $11 млн. $5 млн обещано за информацию о главаре группировки «Техрик-и-талибан Пакистан» муллы Фазлуллы и по $3 млн американские власти предлагают за головы главарей двух группировок, связанных с первой. Речь идет о Абдуле Вали и Мангале Багхе.

Муллу Фазлуллу США включили в список террористов в 2015 году, передает ТАСС. Группировка «Джамаат-уль-Ахрар», возглавляемая Абдулой Вали, отвечает за нападения на мирных жителей, военных и полицейских, кроме того, она ответственна за убийство сотрудников консульства США в Пешаваре.

Группировка Вали примкнула к ИГ (запрещена в РФ – Ред.) в 2014 году.

Ранее в госдепе сообщили, что американское посольство в Иерусалиме начнет работу уже в мае 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе потребовали от России «прекратить бомбить Сирию»
Госдеп США не исключил прямых переговоров с афганскими радикалами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017