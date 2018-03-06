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Госдеп США не исключил прямых переговоров с афганскими радикалами

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Фото: Global Look Press/Manan Arghand/Xinhua
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Вариант прямых переговоров с радикальным афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ) в будущем не исключает американская администрация.

Афганский прорыв
Москва готова выступить посредником в мирных переговорах между США и Афганистаном с движением «Талибан»

Первый зам помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что перед ними должны предшествовать контакты представителей талибов с правительством страны.

«Никто не исключает никакой формулы», – приводит ее слова ТАСС.

«Мировое сообщество организовалось различным образом, чтобы поддерживать мирный процесс, но для того, чтобы мы могли его поддержать, должен появиться сам подлинный процесс между афганцами», – добавила дипломат. По словам Уэллс, США ожидают в ближайшее время увеличения вылазок талибов в афганских городах, однако она не согласилась с прогнозами расширения зоны, находящейся под контролем движения.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани выступил за признание радикального движения «Талибан» политической группой. Движение «Талибан», ранее завладевшее значительной территорией в сельских районах республики, в последние месяцы развернуло наступление на крупные города Афганистана.

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