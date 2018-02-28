Президент Афганистана выступил за признание «Талибана» политгруппой
Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за признание радикального движения «Талибан» политической группой. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.
По данным телеканала, президент заявил, что правительство республики намерено выдать паспорта талибам, а также членам их семей и начнет работу над снятием санкций с лидеров движения. Также Гани отметил, что власти будут работать над списком освобождения заключенных талибов.
Членам «Талибана», которые присоединятся к мирному процессу, правительство обеспечит безопасность, в ходе мирных переговоров будет учитывать их мнение.
Движение «Талибан», ранее завладевшее значительной территорией в сельских районах республики, в последние месяцы развернуло наступление на крупные города Афганистана. Также сообщается, что в стране усилено влияние запрещенной в России группировки «Исламское государство».