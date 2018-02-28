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Президент Афганистана выступил за признание «Талибана» политгруппой

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Фото: Global Look Press/Rahmat Alizadah
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Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за признание радикального движения «Талибан» политической группой. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным телеканала, президент заявил, что правительство республики намерено выдать паспорта талибам, а также членам их семей и начнет работу над снятием санкций с лидеров движения. Также Гани отметил, что власти будут работать над списком освобождения заключенных талибов.

Членам «Талибана», которые присоединятся к мирному процессу, правительство обеспечит безопасность, в ходе мирных переговоров будет учитывать их мнение.

Движение «Талибан», ранее завладевшее значительной территорией в сельских районах республики, в последние месяцы развернуло наступление на крупные города Афганистана. Также сообщается, что в стране усилено влияние запрещенной в России группировки «Исламское государство».

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