Афганский прорыв

Россия готова выступить посредником в переговорах между США и «Талибаном» (запрещено в РФ). Об этом «Известиям» рассказал спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов, добавив, что для этого будет нужна заинтересованность обеих сторон. Дипломат поддержал заявления главы Афганистана Ашрафа Гани о необходимости вести переговоры с «Талибаном», отметив позитивное влияние на процесс российской дипломатии, которая давно к этому призывает. Кроме того, в Москве ждут советника афганского президента по нацбезопасности Ханифа Атмара, который в апреле встретится с членами Совета безопасности РФ.

Правительства США и Афганистана пришли к пониманию о необходимости вести переговоры с умеренным крылом движения «Талибан». Это произошло в том числе благодаря влиянию и политике России. Без диалога с талибами мира на афганской территории добиться невозможно, заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов.

— Афганцам пора прекратить проливать кровь афганцев. Россия давно говорила о необходимости начала широких мирных переговоров. Москва приветствует такие намерения. Помимо президента Афганистана заявление о готовности начать диалог сделали и талибы. Наконец-то у обеих сторон пришло понимание, что нужно вести переговоры. Не обошлось здесь и без позитивного влияния России, которая уже не первый год призывает стороны сесть за стол переговоров, — сказал Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что в апреле в Москве ждут визита советника афганского президента по нацбезопасности Ханифа Атмара, который встретится с членами Совета безопасности РФ. Кроме того, спецпредставитель президента России отметил, что Москва готова выступить посредником в переговорах между Кабулом и США с движением «Талибан».

— Чтобы выступить посредником, обе стороны должны попросить нас об этом. Если это предложение поступит, мы, конечно, позитивно к этому отнесемся. Это вполне реальный сценарий, — уточнил Замир Кабулов.

Во время открытия Международной конференции по Афганистану 28 февраля президент страны Ашраф Гани выступил с сенсационным заявлением о том, что радикальное движение «Талибан» необходимо признать

политической группой. Глава исламской республики подчеркнул, что правительство намерено выдать паспорта талибам и членам их семей, а также начать работу по снятию санкций с лидеров движения. Более того, правительство готово обеспечить безопасность членам «Талибана», которые присоединятся к мирному процессу, а в ходе мирных переговоров будет учитывать их мнение.

Конфликт в Афганистане длится уже более 16 лет, и ситуация в стране продолжает оставаться крайне сложной. Радикалы контролируют около 40% всей территории, а террористические атаки уже стали частью повседневной жизни афганцев. Движение «Талибан» в последние месяцы развернуло наступление на крупные города Афганистана. Также сообщается, что в стране усиливается влияние запрещенной в России группировки ИГИЛ. США и НАТО находятся в Афганистане с 2001 года и имеют большое влияние на правительство страны.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявлял: США считают, что «умеренно настроенные» талибы могли бы стать частью правительства Афганистана, а с движением необходимо вести переговоры. После теракта в конце января в правительственном квартале в Кабуле, в результате которого погибли более 100 человек, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет вести переговоры с движением. Однако, по мнению экспертов, заявление главы Белого дома было эмоциональным, а Госдеп, Пентагон и другие силовые ведомства уже ведут подготовку к началу переговорного процесса.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко сказал в беседе с «Известиями», что идея переговоров Кабула при поддержке США с движением «Талибан» — правильная и, более того, необходимая. Талибы, по его словам, — часть афганского общества, поэтому игнорировать их невозможно. Что касается предложения России выступить посредником между конфликтующими сторонами, то оно может поспособствовать достижению успеха, однако для этого необходимо восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном.