В Госдепе потребовали от России «прекратить бомбить Сирию»

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на поздравление российского посольства в США с 8 Марта призывом «прекратить бомбить невинных в Сирии».

«Спасибо вам, но в этот Международный женский день Госдеп и постпредставительство США при ООН предпочитают, чтобы Россия перешла к соблюдению своих международных обязательств и прекратила бомбить невинных мужчин, женщин и детей в Сирии», — цитирует Науэрт телеканал RT.

Ранее сообщалось, что сотрудниц Госдепартамента США с Международным женским днем на своей странице в Facebook поздравило посольство России в США, одновременно подвергнув ведомство критике за распространение недостоверных сведений о РФ.