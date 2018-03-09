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В Госдепе потребовали от России «прекратить бомбить Сирию»

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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на поздравление российского посольства в США с 8 Марта призывом «прекратить бомбить невинных в Сирии».

«Спасибо вам, но в этот Международный женский день Госдеп и постпредставительство США при ООН предпочитают, чтобы Россия перешла к соблюдению своих международных обязательств и прекратила бомбить невинных мужчин, женщин и детей в Сирии», — цитирует Науэрт телеканал RT

Ранее сообщалось, что сотрудниц Госдепартамента США с Международным женским днем на своей странице в Facebook поздравило посольство России в США, одновременно подвергнув ведомство критике за распространение недостоверных сведений о РФ.

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