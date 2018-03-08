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Посольство РФ в США осудило Госдепартамент за поток фейковых новостей

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Фото: ТАСС/Анатолий Бочинин
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Посольство России в США считает дезинформацию Госдепартамента об организации встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран очередным дополнением к потоку ложных новостей. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Facebook.  

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«Мы слышим поток фейк-новостей — о жестокости России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран», — указано в заявлении посольства.

5 марта замминистра иностранных дел РФ сообщил, что Москва предложила организовать встречу главы ведомства Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Эфиопии, но ответа от американской стороны не последовало. На следующий день пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила, что ведомство не получало это сообщение.

«Мы всегда исходили из того, что Х. Науэрт внимательно следит за событиями в мире и внутри Госдепа. Однако в последние пару дней в ее ведомстве что-то как будто сломалось», — отметили в посольстве.

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