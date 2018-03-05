Косачев обвинил Запад в создании антироссийских волн общественного мнения

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что западные «фабрики фейков» гонят на Россию вместо армий волны общественного мнения. Об этом он заявил в понедельник, 5 марта.

«Вместо политики и политиков мы имеем дело с агитаторами и медиаторами, которые вместо армий на нас гонят волны общественного мнения», — цитирует «РИА Новости» Косачева.

При этом он добавил, что профессиональные «фейкотворцы» охотно предоставят «стопроцентные факты», кадры и «свидетельства очевидцев». Косачев привел в пример действующую в Сирии организацию «Белые каски», которая, по его мнению, исправно поставляет «подтверждения» применения химического оружия Дамаском.

17 февраля Косачев заявил, что президент Украины Петр Порошенко и местные чиновники несут ответственность за нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве. По словам сенатора, призыв украинского лидера повсеместно «убрать с глаз долой российские флаги» послужил предпосылкой для атаки на представительство организации.