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Франция намерена принять закон о борьбе с «фейковыми новостями»

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Фото: Global Look Press
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Власти Франции в ближайшее время намерены принять закон «против фейковых новостей», сообщила министр культуры страны Франсуаза Ниссен.

По ее словам, документ нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.

«Этот закон необходим для того, чтобы защитить нашу демократию от внешнего вмешательства», — отметила министр в интервью газете Figaro.

В случае если средство массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.

В качестве примера необходимости быстрого противодействия ложной информации авторы законопроекта называют выборы президента США и референдум в Великобритании по выходу из ЕС.

Глава минкульта Франции Франсуаза Ниссен также прокомментировала работу телеканала RT France, лицензию у которого ранее потребовали отобрать общественники.

Она отметила, что данное СМИ имеет полное право на вещание, так как ранее подписало соглашение с Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции.

При этом она добавила, что в случае нарушений новый закон позволит быстро лишить телеканал лицензии.

Как сообщал портал iz.ru, телеканал RT France начал вещание в парижском пригороде Булонь-Бийанкур 18 декабря 2017 года.

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