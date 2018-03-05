Франция намерена принять закон о борьбе с «фейковыми новостями»
Власти Франции в ближайшее время намерены принять закон «против фейковых новостей», сообщила министр культуры страны Франсуаза Ниссен.
По ее словам, документ нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.
«Этот закон необходим для того, чтобы защитить нашу демократию от внешнего вмешательства», — отметила министр в интервью газете Figaro.
В случае если средство массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.
В качестве примера необходимости быстрого противодействия ложной информации авторы законопроекта называют выборы президента США и референдум в Великобритании по выходу из ЕС.
Глава минкульта Франции Франсуаза Ниссен также прокомментировала работу телеканала RT France, лицензию у которого ранее потребовали отобрать общественники.
Она отметила, что данное СМИ имеет полное право на вещание, так как ранее подписало соглашение с Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции.
При этом она добавила, что в случае нарушений новый закон позволит быстро лишить телеканал лицензии.
Как сообщал портал iz.ru, телеканал RT France начал вещание в парижском пригороде Булонь-Бийанкур 18 декабря 2017 года.