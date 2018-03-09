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Родители с шестилетней дочерью погибли от отравления газом в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Семья из трех человек, в числе которых шестилетний ребенок найдены мертвыми в Талдомском районе Подмосковья. Об этом сообщила помощник руководителя главка СК по Московской области Ольга Врадий.

Предположительно, причиной смерти стало отравление бытовым газом.Инцидент произошел в частном доме в деревне Шатеево.

«По данным следствия, семья из Москвы приехала на дачный участок на праздничные выходные. Предварительная причина их смерти - отравление газом», - цитирует ТАСС представителя СК.

По данным районной администрации, в доме семьи потух огонь в работающей газовой горелке. На телах погибших следов насильственной смерти не обнаружено, порядок в доме не нарушен.

По факту происшествия начата проверка, на месте работают следователи и криминалисты.

«В ближайшее время к осмотру подключатся сотрудники газовой службы для определения возможной утечки газа либо неисправности газового оборудования, либо неправильного подключения переносного газового прибора», –– добавила Видий.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела

5 марта сообщалось, что двое детей погибли в Якутской области из-за отравления угарным газом. Причиной стал автомобиль, поставленный на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха до -5 градусов. Когда машина завелась, угарный газ проник в дом, в котором находились 10-летний мальчик и его 14-летняя сестра.

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