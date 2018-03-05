Десятки детей пострадали из-за распыления школьником газа в Германии

В Германии 30 учеников пострадали после того, как 15-летний подросток распылил газ в одной из школ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию района Майн-Таунус.

Инцидент произошел в немецкой коммуне Зульцбах.

Школьник распылил баллончик в фойе учебного заведения.

Пострадавшие в возрасте от 10 до 15 лет госпитализированы с травмами дыхательных путей.

Злоумышленника задержала полиция.

Ранее 5 марта сообщалось, что возбуждено уголовное дело после того, как в одной из школ Кисловодска ученик ранил ножом 12-летнего мальчика.