Десятки детей пострадали из-за распыления школьником газа в Германии
В Германии 30 учеников пострадали после того, как 15-летний подросток распылил газ в одной из школ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию района Майн-Таунус.
Инцидент произошел в немецкой коммуне Зульцбах.
Школьник распылил баллончик в фойе учебного заведения.
Пострадавшие в возрасте от 10 до 15 лет госпитализированы с травмами дыхательных путей.
Злоумышленника задержала полиция.
Ранее 5 марта сообщалось, что возбуждено уголовное дело после того, как в одной из школ Кисловодска ученик ранил ножом 12-летнего мальчика.