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Восемь человек погибли от отравления угарным газом на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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На Украине от отравления угарным газом погибло восемь человек. Трагедия произошла в одном из частных домов Бердичева Житомирской области, передает «112 Украина».

По информации телеканала, первой внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах. В полицию Житомирской области вызов поступил около 19:30 в понедельник, 5 марта.

Прибывшие на место ЧП оперативники обнаружили в квартире тела мужа и жены, двух их детей и двух внуков — мальчику было три года, девочке должен был в марте исполниться год. Кроме них среди погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительной причиной гибели людей называется отравление угарным газом.

В Якутии от отравления угарным газом погибли 10-летний мальчик и его 14-летняя сестра, а также двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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