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Манафорт заявил о своей невиновности и потребовал суда присяжных

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вновь заявил о своей невиновности в суде и потребовал проведения суда присяжных. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

22 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в отношении Манафорта, однако экс-глава предвыборного штаба Трампа вновь отказался признать вину.

Судья назначил начало процесса по второму обвинению на 10 июля. Другой процесс против Манафорта начнется 17 сентября.

Манафорт обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса. 23 февраля Гейтс признал себя виновным в сговоре против США, а на следующий день дал показания против Манафорта.  

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