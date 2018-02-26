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Экс-советника Трампа отпустили на похороны тестя из-под ареста

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта удовлетворила прошение арестованного и разрешила ему поехать на похороны тестя, умершего 24 февраля.

По данным ТАСС, Манафорту дозволено в период с 26 по 27 февраля покинуть дом в Александрии (штат Вирджиния) для участия в церемонии похорон в Нью-Йорке. По вердикту суда, Манафорт не имеет права снимать электронный браслет и должен быть на связи с представителями надзорных служб.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер предложил 14 мая 2018 года начать суд над экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа, а Манафорт подал в суд на министерство юстиции США, так как счел, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер превышает полномочия.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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