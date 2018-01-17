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Спецпрокурор США предложил начать суд над Манафортом 14 мая

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Фото: TASS/James Berglie
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Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер предложил 14 мая 2018 года начать суд над экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа — Полом Манафортом.

При этом окончательную дату процесса судья вновь не назначила. Очередные слушания по данному вопросу запланированы на 14 февраля.

Вместе с Манафортом по этому делу проходит его бизнес-партнер Рик Гейтс, которого решением суда освободили из-под домашнего ареста. В отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа данная мера пресечения осталась в силе, сообщает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, спецпрокурор Роберт Мюллер ранее обвинил бизнесменов по 12 пунктам. В частности, следствие полагает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.
 

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