Собянин отметил влияние женщин на развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем. Поздравительная телеграмма опубликована на портале градоначальника.

«Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Несравненные москвички, мы вас ценим, любим и готовы повторять эти слова в праздники и будние дни. Желаю вам отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть в вашей жизни всегда будет много цветов и улыбок!» — сказано в сообщении.

Собянин отметил, что в каждой сфере проявляется плодотворное влияние женщин, а их деятельность придает «особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы».

Накануне праздника Собянин вручил знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты заслуженным жительницам Москвы. Он отметил, что сегодня женщины ассоциируются с развитием города и определяют лицо большинства отраслей.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий, среди которых выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты и бесплатные показы культовых советских картин. Парковка в праздничные дни в Москве будет бесплатной.

По прогнозам синоптиков, 8 марта в столице ожидается переменная облачность, без осадков и от 3 до 5 градусов мороза.