Прямой эфир

Собянин отметил влияние женщин на развитие Москвы

0
Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем. Поздравительная телеграмма опубликована на портале градоначальника.

«Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Несравненные москвички, мы вас ценим, любим и готовы повторять эти слова в праздники и будние дни. Желаю вам отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть в вашей жизни всегда будет много цветов и улыбок!» — сказано в сообщении.

Собянин отметил, что в каждой сфере проявляется плодотворное влияние женщин, а их деятельность придает «особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы».

Накануне праздника Собянин вручил знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты заслуженным жительницам Москвы. Он отметил, что сегодня женщины ассоциируются с развитием города и определяют лицо большинства отраслей.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий, среди которых выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты и бесплатные показы культовых советских картин. Парковка в праздничные дни в Москве будет бесплатной.

По прогнозам синоптиков, 8 марта в столице ожидается переменная облачность, без осадков и от 3 до 5 градусов мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев пожелал россиянкам на 8 Марта цветов и поддержки мужчин
Кузнецова поздравила женщин с 8 Марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017