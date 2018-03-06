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В Москве к 8 Марта бесплатно покажут популярные советские фильмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут культовые советские картины в честь Международного женского дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий. В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях будут организованы выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. С 8 по 11 марта парковка в столице будет бесплатной.

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