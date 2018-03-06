В Москве к 8 Марта бесплатно покажут популярные советские фильмы

Кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут культовые советские картины в честь Международного женского дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

#Москино подготовило программу к #8Марта. Больше 20 культовых советских фильмов, среди которых «Девушка без адреса», «Любовь и голуби», «Девчата». Сеансы бесплатные, надо только зарегистрироваться: https://t.co/LBY8Elu4GN — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 марта 2018 г.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий. В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях будут организованы выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. С 8 по 11 марта парковка в столице будет бесплатной.