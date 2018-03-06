Бюджетный букет тюльпанов к 8 марта жителям Москвы обойдется в 250 рублей

Самый дешевый букет тюльпанов жители Москвы смогут купить к 8 марта за 250 рублей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главу Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

«Самый дешевый, скромный букет тюльпанов на 8 марта обойдется в 250–300 рублей, а хороший миксовый букет с тюльпанами, возможно, сиренью, ирисами и другими цветами, аксессуарами, будет стоить около 1 тыс. рублей», — пояснила президент ассоциации.

Кроме того, Валентина Сафронова отметила, что в этом сезоне большой популярностью также пользуются пионы. Однако сейчас они дорогие, поскольку эти цветы привозят из Латинской Америки.

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