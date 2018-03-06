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Более 50 бесплатных мероприятий подготовили власти Москвы к 8 марта

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Участие в более чем 50 бесплатных мероприятиях, приуроченных к Международному женскому дню, смогут принять жители Москвы и гости российской столицы. На сайте мэрии Москвы во вторник, 6 марта, отмечается, что первые праздничные выставки и экскурсии начнутся уже сегодня.

«К Международному женскому дню столичный департамент культуры подготовил свыше 50 бесплатных мероприятий. С 6 по 10 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях горожан ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты», — говорится в сообщении. Желающие смогут научиться чему-то новому, прослушать лекции в музеях, библиотеках и культурных центрах, школах искусств.

Вход на мероприятия будет свободным, однако в ряде случаев потребуется предварительная регистрация.

В преддверии 8 марта в восьми кинотеатрах сети «Москино» с 7 по 11 марта бесплатно покажут более 20 советских кинолент о женщинах и о любви, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что праздничные брелоки с функцией ТК «Тройка» поступили в продажу в московском метро к 8 Марта.

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