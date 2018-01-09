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Новогодние мероприятия в Москве за 10 дней посетили 10,5 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Праздничные мероприятия в Москве за 10 дней посетили 10,5 млн человек. Об этом во вторник сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Собянин отметил, что в прошедшие зимние праздники москвичи особенно активно участвовали в мероприятиях, проводившихся на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», а также в парках и на ВДНХ, пишет сетевое издание m24.ru.

«А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 млн человек», — подвел итоги Собянин.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в новогодние и рождественские праздники пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) составил 1,39 млн человек, что почти в полтора раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

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