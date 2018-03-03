Роструд рассказал об увеличенных выходных на новой рабочей неделе

Россиян на грядущей рабочей неделе ждут всего три рабочих дня — с понедельника по среду в связи с Международным женским днем 8 Марта и переносом одного выходного дня с 6 января выходными станут также 10 и 11 марта, сообщили в Роструде.

«Следующая рабочая неделя будет трехдневной, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день будет сокращен на 1 час», — приводит «Интерфакс» заявление главы Роструда Ивана Шкловца.

Он пояснил, что такая короткая рабочая неделя для россиян получилась не только за счет самого 8 Марта, выпадающего на четверг, но и переноса выходного с 6 января, выпавшего на субботу. Его перенесли на пятницу, 9 марта, таким образом, выходными днями будут 8–11 марта включительно, с четверга по воскресенье.