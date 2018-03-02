Почти 500 столичных пар приурочили свадьбу к 8 Марта

Почти 500 московских пар решили приурочить свадебную церемонию к Международному женскому дню. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это почти вдвое больше, чем в 2017 году. Свадебные церемонии пройдут 7 марта у 135 пар и 9 марта у 344 пар. В сам праздничный день 8 Марта регистрировать браки не будут, сообщает сетевое издание m24.ru.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, многие пары хотят пожениться в связанные с праздниками дни. Связано это с убеждением, что правильно выбранная дата свадьбы поможет создать крепкую семью. Помимо традиционных поздравлений от ведущих свадеб, можно будет услышать и специальные — по случаю 8 Марта.

Ранее сообщалось, больше 100 московских пар пожелали зарегистрировать брак в День всех влюбленных. Кроме того, популярностью у молодоженов пользуется День города, Красная горка и День Петра и Февронии.