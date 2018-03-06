Собянин пообещал москвичам бесплатную парковку на 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице будет бесплатной в праздничные дни с 8 по 11 марта. Об этом градоначальник написал в Twitter во вторник, 6 марта.

«Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства», — уточнил чиновник.

При этом в справочной информации на официальном сайте мэра Москвы указано, что на платных парковках столицы можно бесплатно оставить машину по воскресеньям и в праздники. «Если в пятницу был выходной день, то в субботу также можно будет парковаться бесплатно», — отмечается там.

Ранее сообщалось, что к Международному женскому дню власти столицы подготовили для москвичей и гостей города более 50 бесплатных мероприятий. В частности, в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях всех желающих ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты, сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, в преддверии 8 Марта в восьми кинотеатрах сети «Москино» будут бесплатно показывать более 20 советских кинолент о женщинах и о любви.