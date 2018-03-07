Прямой эфир

Собянин в преддверии 8 марта вручил награды жительницам Москвы

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с наступающим Международным женским днем и вручил награды заслуженным жительницам мегаполиса. Среди получивших награды — олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и актриса Ольга Прокофьева.

«Счастья вам, здоровья, улыбок, хорошего настроения», — пожелал представительницам прекрасного пола мэр Москвы.

Он отметил, что в наши дни женщина ассоциируется и с развитием города и определяет лицо большинства отраслей, сообщает ТАСС. Женщины спасают жизни людей, дают знания в школах, работают в сферах промышленности, науки, экономики и транспорта, добавил Собянин.

Москвички получили знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты.

В частности, врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Галина Савельева награждена знаком отличия «За заслуги перед Москвой», почетной грамоты правительства Москвы удостоена директор Дворца детского спорта, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. Собянин вручил наградил почетным и заслуженным работницам сферы искусств, образования, печати, промышленности, спорта и торговли, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду Сергей Собянин сообщил, что предприниматели завезли в столицу 50 млн цветов к Международному женскому дню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники
Собянин пообещал москвичам бесплатную парковку на 8 Марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017