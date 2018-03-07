Собянин в преддверии 8 марта вручил награды жительницам Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с наступающим Международным женским днем и вручил награды заслуженным жительницам мегаполиса. Среди получивших награды — олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и актриса Ольга Прокофьева.

«Счастья вам, здоровья, улыбок, хорошего настроения», — пожелал представительницам прекрасного пола мэр Москвы.

Он отметил, что в наши дни женщина ассоциируется и с развитием города и определяет лицо большинства отраслей, сообщает ТАСС. Женщины спасают жизни людей, дают знания в школах, работают в сферах промышленности, науки, экономики и транспорта, добавил Собянин.

Москвички получили знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты.

В частности, врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Галина Савельева награждена знаком отличия «За заслуги перед Москвой», почетной грамоты правительства Москвы удостоена директор Дворца детского спорта, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. Собянин вручил наградил почетным и заслуженным работницам сферы искусств, образования, печати, промышленности, спорта и торговли, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду Сергей Собянин сообщил, что предприниматели завезли в столицу 50 млн цветов к Международному женскому дню.