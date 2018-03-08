Адвокат Трампа пытался замять скандал с актрисой фильмов для взрослых

Адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн пытался на минувшей неделе скрыть от общественности скандал с бывшей порноактрисой Стеффани Клиффорд. Коэн подал в отношении нее иск, зарегистрированный ушедшим в отставку арбитражным судьей. В итоге арбитраж запретил Клиффорд публично рассказывать о якобы имевших место интимных отношениях с Трампом.

Об этом представитель Клиффорд Майкл Авенатти рассказал NBC, добавив, что Коэн через своего адвоката угрожал ей, призывая не рассказывать о том, что произошло на самом деле.

«Мы не потерпим таких угроз и не потерпим, чтобы нас запугивали», — приводит телекомпания его слова, сообщает ТАСС.

Авенатти считает, что постановление суда на публичные высказывания Клиффорд не имеет законной силы, так как было принято на основании ходатайства от лица Коэна, а не Трампа. Также 27 февраля Клиффорд отсутствовала на судебном заседании, так как была не в курсе дела.

Во вторник Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее сохранить в тайне историю об отношениях с Трампом. Истец заявила, что документ не имеет законной силы, так как Трамп его не подписывал. К иску бывшей прилагаются оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016 года.

Ранее Майкл Коэн заявил, что выплатил порноактрисе Стефани Клиффорд $130 тыс. из личных средств. Предcтавительница первой леди США Меланьи Трамп развеяла слухи о том, что американский президент Дональд Трамп изменял своей жене с порнозвездой.