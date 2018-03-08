Прямой эфир

Адвокат Трампа пытался замять скандал с актрисой фильмов для взрослых

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн пытался на минувшей неделе скрыть от общественности скандал с бывшей порноактрисой Стеффани Клиффорд. Коэн подал в отношении нее иск, зарегистрированный ушедшим в отставку арбитражным судьей. В итоге арбитраж запретил Клиффорд публично рассказывать о якобы имевших место интимных отношениях с Трампом.

Об этом представитель Клиффорд Майкл Авенатти рассказал NBC, добавив, что Коэн через своего адвоката угрожал ей, призывая не рассказывать о том, что произошло на самом деле.

«Мы не потерпим таких угроз и не потерпим, чтобы нас запугивали», — приводит телекомпания его слова, сообщает ТАСС.

Авенатти считает, что постановление суда на публичные высказывания Клиффорд не имеет законной силы, так как было принято на основании ходатайства от лица Коэна, а не Трампа. Также 27 февраля Клиффорд отсутствовала на судебном заседании, так как была не в курсе дела.

Во вторник Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее сохранить в тайне историю об отношениях с Трампом. Истец заявила, что документ не имеет законной силы, так как Трамп его не подписывал. К иску бывшей прилагаются оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016 года.

Ранее Майкл Коэн заявил, что выплатил порноактрисе Стефани Клиффорд $130 тыс. из личных средств. Предcтавительница первой леди США Меланьи Трамп развеяла слухи о том, что американский президент Дональд Трамп изменял своей жене с порнозвездой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белом доме заявили о победе Трампа в суде против порноактрисы
Трамп заявил о внимании всего мира к американской мечте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017