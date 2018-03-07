Трамп заявил о внимании всего мира к американской мечте

С вступлением Дональда Трампа на пост президента США весь мир заговорил о возрождении американской мечты и успехах новой администрации. Об этом заявил сам американский лидер в ходе конференции латиноамериканцев Latino Coalition.

«Сегодня мы видим возрождение американской мечты, и все в мире говорят об этом! Это выглядит плохо, когда вы смотрите новости или, как я иногда называю их, лженовости, но все в мире говорят о том, что происходит в Соединенных Штатах», — цитирует Трампа агентство «РИА Новости».

Глава государства назвал успехи США потрясающими и заявил, что «трудящиеся латиноамериканцы вносят свой вклад в то, чтобы сделать Америку снова великой».

В конце января Трамп заявлял, что с момента его вступления в должность главы страны, в США было создано более 2,4 млн рабочих мест. По его словам, «безработица достигла 45-летнего минимума», а зарплаты начали повышаться «после долгих лет стагнации».