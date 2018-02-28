Суд США отклонил иск против строительства стены на границе с Мексикой

В США суд отклонил иск властей штата Калифорния о запрете строительства стены на границе с Мексикой.

Представители истца утверждают, что работы по возведению заграждения нарушают нормы штата в области экологии и ставят под угрозу не только экосистему региона, но и некоторые редкие виды животных.

По словам адвокатов, администрация президента США Дональда Трампа должна была посоветоваться с руководством штата, прежде чем одобрять строительство стены, сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что иск отклонил судья Гонзало Куриэль, которого Дональд Трамп неоднократно критиковал, в частности, из-за его мексиканского происхождения.