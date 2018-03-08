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Штормовое предупреждение объявлено по Сахалинской области

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Мощный циклон надвигается на Сахалинскую область, в связи с этим спасатели распространили штормовое предупреждение по региону. В сообщении ГУ МЧС по Сахалину не рекомендуется жителям девяти районов области выезжать за пределы населенных пунктов.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО

«Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с прохождением циклона», — полагают спасатели.

На территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные снегопады, местами они будут сопровождаться дождем. Сохраняется опасность схода лавин, говорится в предупреждении МЧС.

«В связи с вышеперечисленным с 18:00 (сах) 8 марта движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров и Южно-Сахалинск — Углегорск будет закрыто», — информирует региональный главк. Силы ведомства готовы к реагированию на последствия опасных природных явлений, обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Жителям Сахалина рекомендовано обращаться в спасательные службы в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Накануне штормовое предупреждение было объявлено на Урале из-за ветра, а 5 марта МЧС распространило штормовое предупреждение по Тюменской области.

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