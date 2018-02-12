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Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за мощного циклона

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Фото: TASS/YAY/Mikhail Pogosov
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Мощный циклон может привести к повышенной опасности схода лавин на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом заявил Камчатский противолавинный центр в понедельник, 12 февраля.

Опасность будет сохраняться до 15 февраля.

Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности, сообщает «РИА Новости».

Туристам и охотникам предложено воздержаться от каких-либо действий в горах.

3 февраля в Мурманской области из-за схода лавины погиб сноубордист.

По информации следственного управления СК, трагедия произошла в субботу в Кировском районе. Установлено, что трое жителей Апатитов приехали к горе Юкспоррйок, чтобы покататься на сноубордах.

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