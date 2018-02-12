Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за мощного циклона
Мощный циклон может привести к повышенной опасности схода лавин на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом заявил Камчатский противолавинный центр в понедельник, 12 февраля.
Опасность будет сохраняться до 15 февраля.
Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности, сообщает «РИА Новости».
Туристам и охотникам предложено воздержаться от каких-либо действий в горах.
3 февраля в Мурманской области из-за схода лавины погиб сноубордист.
По информации следственного управления СК, трагедия произошла в субботу в Кировском районе. Установлено, что трое жителей Апатитов приехали к горе Юкспоррйок, чтобы покататься на сноубордах.