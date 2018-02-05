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Школьник погиб под снежной лавиной в Татарстане

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Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
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Девятиклассник погиб под снежной лавиной в Татарстане, сообщает МЧС по республике.

ЧП произошло в деревне Данауровка Чистопольского района. 15-летний подросток и трое его одноклассников гуляли вдоль оврага в конце улицы Пушкина. В какой-то момент мальчик оступился и стал падать вниз, на дно оврага. За ним покатился снеговой вал и засыпал его.

Двое ребят спустились вниз и стали откапывать своего друга, а третий побежал за взрослыми. Школьника нашли не сразу, поэтому он уже не дышал. Прибывшие на место медики и отряд спасателей констатировали смерть мальчика.

Ранее портал iz.ru сообщал, что снегопад спровоцировал двукратный рост ДТП в Петербурге, к концу дня их количество превысило 1,5 тыс. 

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