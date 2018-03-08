Пентагон заявил о неспособности противостоять стратегическим силам России

Американская противоракетная оборона не сможет противостоять стратегическим силам России и Китая, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд во время выступления перед сенатом.

«Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — заявил Руд, передает «РИА Новости».

При этом Россия заявляет, что ракеты-перехватчики ПРО США могут быть переоборудованы для наступательных целей, отмечает агентство.

Также он заявил, что Пентагон «разочарован» заявлениями президента РФ Владимира Путина о новых видах вооружений.

«Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений», — сказал Руд.

1 марта российский лидер презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат», по утверждению пользователей, была показана территория Флориды. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в демонстрации были использованы условные очертания без привязки к какой-то конкретной стране.

В интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что страна может воспользоваться ядерным оружием только в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны.