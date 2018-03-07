Водитель рейсового автобуса погиб после столкновения с «КамАЗом» в Ростовской области

Один человек погиб после столкновения рейсового автобуса с грузовиком «КамАЗ» на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Об этом заявили в пресс-службе управления внутренних дел России по региону в среду, 7 марта.

«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице», — цитирует полицию «Интерфакс».

При этом пассажиры автобуса не пострадали.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

3 марта автомобиль Mercedes сгорел в результате ночной аварии в центре Москвы.

Инцидент произошел на улице Мытной. Сообщается, что машина загорелась в результате столкновения с автомобилем Volkswagen. Последний получил небольшие технические повреждения.